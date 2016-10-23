Keleyupler kabilesinden merhum Fahri Özcan ve Zahide Özcan'ın oğlu, Öğretmen Fethi ve Semiye Çelenk'in damadı, Zahide, Yunus ve Hazal kardeşlerin babası, Şennur Özcan'ın eşi, Nasullah, Nesrin İbrahim kardeşlerin abisi, Pancar Koop. personeli Ömer Çıtak'ın kayınbiraderi, Eyup Özcan'ın yeğeni, Namık Özcan, 61 yaşında 23 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Ekim 2016 Pazartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı'na defnedilecektir.
Kur’an’ı Pınarbaşı Mahallesi Özel Yıldız Koleji karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 506 813 84 96 amcası Eyup Özcan, 0 546 414 88 52 kardeşi Nasullah Özcan, 0 541 537 95 63 kardeşi İbrahim Özcan, 0 553 354 46 87 oğlu Yunus Özcan, 0 535 420 74 71 eniştesi Ömer Çıtak.
zamansız giddin.kardeşlerin ve çocuklarının başları sağ olsun .onların acılarını paylşırım.