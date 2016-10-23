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Namık Özcan 61 yaşında

Keleyupler kabilesinden merhum Fahri Özcan ve Zahide Özcan'ın oğlu,

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Namık Özcan 61 yaşında

            Keleyupler kabilesinden merhum Fahri Özcan ve Zahide Özcan'ın oğlu, Öğretmen Fethi ve Semiye Çelenk'in damadı, Zahide, Yunus ve Hazal kardeşlerin babası, Şennur Özcan'ın eşi, Nasullah, Nesrin İbrahim kardeşlerin abisi, Pancar Koop. personeli Ömer Çıtak'ın kayınbiraderi, Eyup Özcan'ın yeğeni, Namık Özcan, 61 yaşında 23 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ekim 2016 Pazartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kur’an’ı Pınarbaşı Mahallesi Özel Yıldız Koleji karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 506 813 84 96 amcası Eyup Özcan, 0 546 414 88 52 kardeşi Nasullah Özcan, 0 541 537 95 63 kardeşi İbrahim Özcan, 0 553 354 46 87 oğlu Yunus Özcan, 0 535 420 74 71 eniştesi Ömer Çıtak.

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necdet cehiz 2 ay önce

zamansız giddin.kardeşlerin ve çocuklarının başları sağ olsun .onların acılarını paylşırım.

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MEVLÜT BEKÇİ 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANI CENNET OLSUN. ALLAH YAKINLARINA SABIR VERSİN. TÜM ÖZCAN AİLESİNİN BAŞI SAĞOLSUN.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM NAMIK ÖZCANA ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Hakan ÇELENK 2 ay önce

Merhum Namık enişteme, cenabı ALLAH' tan rahmet kederli ailesi ile tüm hısım, akraba ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.
Mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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FEVZİ AKKAN 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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ADNAN GÜNER/ Viyana 2 ay önce

MERHUM BACANAGIM NAMIK ABIMIZE ALLAHTAN RAHMET, TÜM AILE VE YAKINLARINA HISIM VE AKRABALARINA BAS SAGLIGI DILERIM. MEKANI CENNET OLSUN.SENI ÖZLEYECEGIZ....

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