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Nakşiye Karakaş 68 yaşında

Nakşiye Karakaş 68 yaşında
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Büyükyapalak kasabasından merhum Halil İbrahim ve Fatma Etin ailesinin kızı, Muhammet Karakaş’ın eşi, İsmail, Ömer, Sait, Saadet, Nuriye, Hatice, Zeynep, Fakiye,Sibel, Özlem kardeşlerin annesi, Mansar,Halis, Ramazan, Osman,Kazım, Merhum Hacı Mustafa, Hatice ve Ferah kardeşlerin ablası Nakşiye Karakaş vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Ağustos Cumartesi günü ikindi namazından sonra Büyükyapalak mezarlığında defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Büyükyapalak Kasabası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 5442442060 ( oğlu İsmail Karakaş ) 

0 5447687448 ( oğlu Sait Karakaş ) 

0 5445169910 ( kardeşi Mashar Çetin ) 

0 5448059966 ( kardeşi Halis Etin )

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Mehmet Özkan.İst 2 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların Başı sağolsun.

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M gülbay çanakkale 2 saat önce

Merhumeye Allah rahmet etsin mekânı cenneti âlâ olsun rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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HÜSEYİN ÖNAT 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Ali Akarsu İstanbul 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Ahmet Muhtar GEYİKLİ 1 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun inşaAllah.

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