Nakşiye Karakaş 68 yaşında

Büyükyapalak kasabasından merhum Halil İbrahim ve Fatma Etin ailesinin kızı, Muhammet Karakaş’ın eşi, İsmail, Ömer, Sait, Saadet, Nuriye, Hatice, Zeynep, Fakiye,Sibel, Özlem kardeşlerin annesi, Mansar,Halis, Ramazan, Osman,Kazım, Merhum Hacı Mustafa, Hatice ve Ferah kardeşlerin ablası Nakşiye Karakaş vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Ağustos Cumartesi günü ikindi namazından sonra Büyükyapalak mezarlığında defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Büyükyapalak Kasabası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 5442442060 ( oğlu İsmail Karakaş )
0 5447687448 ( oğlu Sait Karakaş )
0 5445169910 ( kardeşi Mashar Çetin )
0 5448059966 ( kardeşi Halis Etin )
Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların Başı sağolsun.