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Nakşiye Gül 69 yaşında

Nakşiye Gül 69 yaşında

Nakşiye Gül 69 yaşında

Gündere (Evliya) Mahallesi’nden merhum Ömer ve Emine Karaca ailesinin kızı, Kemal Gül’ün eşi, merhum İbiş, Yemliha, Mustafa, Mehmet ve Nebiha Karaca kardeşlerin ablası, Fatih, Hacı, Cuma, Cemal, Mehmet, merhum Sebiha, Ayşe, Cevriye, Özlem ve Özgül kardeşlerin annesi, Halil İspir ve Yalçın Ceylan bacanakların kayınvalidesi Nakşiye Gül vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Kasım Perşembe günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Gündere Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gündere Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0546 224 2876 oğlu Cemal
0546 650 4449 oğlu Cuma
0543 780 7299 oğlu Mehmet


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Sait Anteplioğlu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Ali GÖZÜKARA 3 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Bayram şahin 3 saat önce

Rabbim rahmet eylesin mekani cennet olsun tum ailesine ve sevenlerine bassagligi dilerim rabbim sabir versin

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Şevket atan Adana 3 saat önce

Merhume nakşiye hanıma ALLAH tan rahmet diliyorum kabri nur mekanı cennet olsun inşAllah başta Kemal amca ve evlatlarının dostları sevenlerinin başı sağ olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet , yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Zülküf karakoca 3 saat önce

İnnelillah ve inneiyleyhu racuun Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah tüm akraba ve sevenlerinde başı sağolsun

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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