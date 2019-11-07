Nakşiye Gül 69 yaşında

Gündere (Evliya) Mahallesi’nden merhum Ömer ve Emine Karaca ailesinin kızı, Kemal Gül’ün eşi, merhum İbiş, Yemliha, Mustafa, Mehmet ve Nebiha Karaca kardeşlerin ablası, Fatih, Hacı, Cuma, Cemal, Mehmet, merhum Sebiha, Ayşe, Cevriye, Özlem ve Özgül kardeşlerin annesi, Halil İspir ve Yalçın Ceylan bacanakların kayınvalidesi Nakşiye Gül vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Kasım Perşembe günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Gündere Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gündere Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 224 2876 oğlu Cemal

0546 650 4449 oğlu Cuma

0543 780 7299 oğlu Mehmet