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Nakşi Güner

Nakşi Güner
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Kızılcaoba mahallesi İmamlar kabilesinden merhum Remzi, Seyit Güner kardeşlerin kardeşi, Cemil, Hasan , Sabrı, Yusuf , Şahin ve Nazmiye Çoban’ın abileri, merhum Remziye Güner’in éşi,  Samet, Faruk, Fatih, Hakan Güner, Sezgin Dal ve Serpil Karpınar kardeşlerin  babaları,  merhum Halil Dal ve Ahmet Karpınar’ın kayınbabaları  Gökhan Dal’ın dedesi,  Nakşi Güner 26 Kasım 2020 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi 27 Kasım 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakip  Gariplik   caminde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. 

Taziyesi telefonda alınacaktır.

Oğulları Samet Güner 0553 275 21 35

Faruk Güner 0543 482 29 60

Fatih Guner  0507 226 85 17

Hakan Güner 0533 372 41 71

Gökhan Dal 05079310670


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Nakşi Güner
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DERVİŞ DOĞAN 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 5 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet dilerim.

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