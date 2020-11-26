Kızılcaoba mahallesi İmamlar kabilesinden merhum Remzi, Seyit Güner kardeşlerin kardeşi, Cemil, Hasan , Sabrı, Yusuf , Şahin ve Nazmiye Çoban’ın abileri, merhum Remziye Güner’in éşi, Samet, Faruk, Fatih, Hakan Güner, Sezgin Dal ve Serpil Karpınar kardeşlerin babaları, merhum Halil Dal ve Ahmet Karpınar’ın kayınbabaları Gökhan Dal’ın dedesi, Nakşi Güner 26 Kasım 2020 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi 27 Kasım 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakip Gariplik caminde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi telefonda alınacaktır.
Oğulları Samet Güner 0553 275 21 35
Faruk Güner 0543 482 29 60
Fatih Guner 0507 226 85 17
Hakan Güner 0533 372 41 71
Gökhan Dal 05079310670
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN