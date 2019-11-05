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Nakıp Soydan 68 yaşında,

Nakıp Soydan 68 yaşında,

Nakıp Soydan 68 yaşında,

Nakıplar kabilesinden Mehmet ve Nakşiye Soydan ailesinin oğlu, merhum Hami Soydan, Nilgün Kayak ve Raci Soydan kardeşlerin kardeşi, Özlem Sürenkök'ün babası, TKİ'den emekli  Nakıp Soydan ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Kasım 2019 Salı günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Darende ilçesinde damadı Barış Sürenkök'ün evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 542 677 20 08 damadı Barış Sürenkök

0 545 505 15 21 teyze oğlu Mehmet Doğuç

 


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Muharrem Gulbay 41 dakika önce

Allah rahmet eylesin taksiratını affetsin mekanı cennet olsun

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