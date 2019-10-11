Nahide Kılıç 77 yaşında

Eldelek mahallesinden Bekir Ödemiş'in kızı; Evcihüyük mahallesinden Koyunoğulları kabilesinden merhum Osman Kılıç'ın eşi, İbrahim, Mıstık, Ali, Mehmet, Hüseyin, Ethem ve Hasan Ödemiş ile Güler Elmas ve merhume Zahide Kaya kardeşlerin kardeşi, Hüseyin, Mehmet Kılıç, Raziye Yılmaz ve Ümmügülsüm Türk kardeşlerin annesi, Mevlüt Yılmaz ve Cuma Türk'ün kayınvalidesi Nahide Kılıç vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Ekim 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Evcihüyük mahallesinde cenaze kılınarak aile Evcihüyük mahallesinde defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Battalgazi mahallesi Sekilli semti kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

0 544 545 63 50 damadı Mevlüt Yılmaz