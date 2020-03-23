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Nafiye Dönmez 64 yaşında

Nafiye Dönmez 64 yaşında
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Yunus emre mahallesinden Halk bankadan emekli Mahmut Dönmez’in eşi; Andırın ilçesinden Mehmet ve Elife ailesinin kızı Konca Ezgin, Demet Dönmez, Nurbanu Yüzbaşı ve Mihriban Dönmez kardeşlerin anneleri Eyüp Dönmez, Ahmet Ezgin, Mehmet Ali Yüzbaşı ve Tufan Dönmez bacanakların kayınvalidesi Nafiye Dönmez lef kanserine yenik düşerek vefat etmiştir 21.03.2020 cumartesi günü defnedilmiştir Kur’an-ı Kerim’i Yunus emre mahallesinde kendi hanesinde okunmuştur. 

Taziye için

Mamut Dönmez (eşi) 0541 749 94 14


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Nafiye Dönmez 64 Yaşında
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