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Nadire Özdemir 85 Yaşında

Nadire Özdemir 85 Yaşında
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Nadire Özdemir 85 Yaşında

Güblüce Mahallesinden merhum Mustafa ve Fatma Kaya’nın kızı Ömer, Nuh ve Prof. Dr. Mehmet Kaya kardeşlerin bacısı, Güblüce köyü eski muhtarlarından Muhsin Özdemir’in eşi ,

Rasim ve Fatih kardeşlerin annesi, Şükrü, Ömer, Mustafa, Mehmet ve Nejdet bacanakların kayınvalidesi Nadire Özdemir 26 Temmuz 2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 27 Temmuz Salı günü ikindi namazından sonra Güblüce mahallesi camiinde namazı kılınarak Güblüce mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

Rasim Özdemir (oğlu) 0505 571 87 70

Fatih Özdemir (oğlu) 0533 243 38 99

Nuh Kaya kardeşi (muhtar) 0545 815 52 13

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Nadire Özdemir 85 Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 2 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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