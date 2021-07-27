Nadire Özdemir 85 Yaşında
Güblüce Mahallesinden merhum Mustafa ve Fatma Kaya’nın kızı Ömer, Nuh ve Prof. Dr. Mehmet Kaya kardeşlerin bacısı, Güblüce köyü eski muhtarlarından Muhsin Özdemir’in eşi ,
Rasim ve Fatih kardeşlerin annesi, Şükrü, Ömer, Mustafa, Mehmet ve Nejdet bacanakların kayınvalidesi Nadire Özdemir 26 Temmuz 2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 27 Temmuz Salı günü ikindi namazından sonra Güblüce mahallesi camiinde namazı kılınarak Güblüce mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Rasim Özdemir (oğlu) 0505 571 87 70
Fatih Özdemir (oğlu) 0533 243 38 99
Nuh Kaya kardeşi (muhtar) 0545 815 52 13
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.