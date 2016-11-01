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Naciye Küçük 73 yaşında

Afşin–Topaktaş mahallesinden olup Almanya Köln’de yaşayan Kadir Küçük’ün eşi,

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Naciye Küçük 73 yaşında

Afşin–Topaktaş mahallesinden olup Almanya Köln’de yaşayan Kadir Küçük’ün eşi, Hatice, Mehmet, Durmuş, Tamer, Gökhan, Hakan ve Erkan kardeşlerinin annesi, Naciye Küçük, 73 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip Afşin Ulu caminde alınarak Afşin Asri Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı oğlu Mehmet Küçük’ün evinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0 541 376 88 57 torunu Abdülkadir.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME NACİYE KÜÇÜK HANIMEFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI[ CENNET OLSUN]

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Musa Söyler 2 ay önce

Naciye teyzeye Rabbimden rahmet,geride kalanlarına sabırlar diliyorum.mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Sucu Şükrü ĞÖTÜRLER 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Ruhu şad Mekanı Cennet olsun.

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