Afşin–Topaktaş mahallesinden olup Almanya Köln’de yaşayan Kadir Küçük’ün eşi, Hatice, Mehmet, Durmuş, Tamer, Gökhan, Hakan ve Erkan kardeşlerinin annesi, Naciye Küçük, 73 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip Afşin Ulu caminde alınarak Afşin Asri Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı oğlu Mehmet Küçük’ün evinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 541 376 88 57 torunu Abdülkadir.
MERHUME NACİYE KÜÇÜK HANIMEFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI[ CENNET OLSUN]