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Müzeyyen Kurtdede 80 yaşında;

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Müzeyyen Kurtdede 80 yaşında;

 Köprübaşı mahallesi'nden, sanayi esnaflarından Merhum Hacı Ahmet Kurtdede'nin eşi, Ali ve Fadime Gökçen ailesinin kızı, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif başkanı Halil Kurtdede, Sanayi esnaflarından Emin Kurtdede ve Murat Kurtdede ile Gül, Asuman, Zekiye, Suzan ve Fatma kardeşleri annesi, Yunus Kılınç, Cengiz Bozkurt, Kamuran Bozkurt ve Ferit Gökşen bacanakların kayınvalidesi, 20 torun ninesi, 10 da torun çocuğu büyükannesi Müzeyyen Kurtdede 23 Ocak 2017 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ocak 2017 Salı günü öğlen namazını mütakip Ulu cami'nde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Yunus Emre mahallesi Doğan sitesi  (Acemi yolu üzeri) kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar 
0 544 303 52 66 oğlu Halil 
0 544 413 16 48 oğlu Emin 
0 505 524 65 97 damadı Yunus
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Müzeyyen Kurtdede 80 Yaşında;
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