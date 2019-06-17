Müzeyyen Bayer (82)

Elbistan Köprübaşı Mahallesinden Merhum Hacı Yakup ve Merhume Zekiye ailesinin kızı. Hanifi Bayer Nursel, Muhlise, Aysel kardeşlerin kardeşi. Yemliha Doğan (hoca) eşi , Zekiye, Fadime, Durmuş, Gül, Hasan, Aynur, Gonca, Ahmet, Hakan, Murat, kardeşlerinin annesi Ahmet Çalışkan, Hamit Yüce, Cevat Koyuncu, Adnan Salan bacanakların kayın validesi. Müzeyyen Bayer vefat etmiştir.
Taziye yeri Yeşilyurt Mah. Şanlı Sk. Şahin Apt. No 40
Oğlu Hasan Doğanın evi
Taziye telefon. 0505 009 2784
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya