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Müzeyyen Bayer (82)

Müzeyyen Bayer (82)

Müzeyyen Bayer (82)

Elbistan Köprübaşı Mahallesinden Merhum Hacı Yakup ve Merhume Zekiye ailesinin kızı. Hanifi  Bayer  Nursel, Muhlise, Aysel kardeşlerin kardeşi. Yemliha Doğan (hoca) eşi , Zekiye, Fadime, Durmuş, Gül, Hasan, Aynur, Gonca, Ahmet, Hakan, Murat, kardeşlerinin annesi Ahmet Çalışkan, Hamit Yüce, Cevat Koyuncu, Adnan Salan bacanakların kayın validesi. Müzeyyen Bayer vefat etmiştir.

Taziye yeri Yeşilyurt Mah. Şanlı Sk. Şahin Apt. No 40 

Oğlu Hasan Doğanın evi  

Taziye telefon. 0505 009 2784


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Hacı Durdu CEHİZ 8 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Fadime 7 saat önce

Nur içinde uyu iyilik meleğim seni özleyeceğim

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Fadime 7 saat önce

Nur içinde uyu iyilik meleğim seni özleyeceğim

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Ayşe 7 saat önce

Müzeyyen teyzem Nur içinde yat

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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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