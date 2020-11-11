Muzaffer Kuyucu 71 yaşında

Ekinözü ilçesi maarif mahallesinden merhum Halil ve merhume Ayşe Kuyucu’nun oğlu, Durdu, Abdullah, Veysel, Ümüş, Hanife kardeşlerin kardeşi Bayram, Adem, Mehmet, Gülseren, Emine, Ayşe kardeşlerin babaları İsmail Akdemir, Nihat Küçük, Murat Yardımcı’nın kayınpederi, Ekinözü Belediyesinden emekli 17 torun sahibi Muzaffer Kuyucu 11 Kasım 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Ekinözü mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Bayram Kuyucu 0542 279 88 14
Oğlu Adem Kuyucu 0542 680 15 51
oğlu Mehmet Kuyucu 0545 530 10 46