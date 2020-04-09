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Muzaffer Binboğa 55 yaşında,

Muzaffer Binboğa 55 yaşında,
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Afşin ilçesi Altunelma Mahallesinden olup Kocaeli Gebze’de ikamet eden, Dirgen İsa namıyla anılan İsa Binboğa'nın oğlu, Zekiye Binboğa’nın eşi, Merhum Bünyamin, Ali, Dirgen Ali,Ali Rıza, Şair Mehmet (Paşa Mehmet),  Mehmet ve Kemal Binboğa’nın kardeşlerin kardeşi, Tülay ve Yasemin kardeşlerin babası, Ani bir kalp krizi sonucu Muzaffer Binboğa (55) vefat etmiştir. 

Cenazesi 09 Nisan 2020 Perşembe günü öğle namazına müteakip Altunelma Mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim'i Altunelma Mahallesinde okunmaktadır.

Taziye için;

0 544 689 0478 Abisi Ali Binboğa-

0 544 226 16 26 Kardeşi Şair Mehmet Binboğa


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Muzaffer Binboğa 55 Yaşında
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