Müteahhit Cuma Yüksel 57 yaşında

Aslen Kışla Mahallesinden Ali ve Fadime Yüksel ailesinin oğlu, Nihayet Yüksel’in eşi, Ali, Fatih ve Selen Yüksel ile Büşra Yüce kardeşlerin babası, Meryem Tavşan ve Ali Kuş’un kardeşi, Kadir Yüce’nin kayınbabası, H. Mehmet Özcan’ın damadı, Belediye Yazı İşleri Müdürü Ahmet Özcan ve Adil Özcan’ın eniştesi, Yusuf ve Cuma Kışlal kardeşlerin amcaoğlu, Müteahhit Cuma Yüksel, vefat etmiştir.

Cenazesi 16 Mart 2017 Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi Elit Tepe Apt. kendi hanesinde okunacaktır.