Fakıoğlu Mahallesinden merhum Halil ve merhume Eşe Yücel ailesinin oğlu, merhum H. Fevzi ve merhume Nuriye Şeran ailesinin damadı, Şenel Yücel’in eşi, Fevzi, Mehmet, Enver, Faruk, Mikail, Ayşe ve Suzan kardeşlerin babası, Mehmet Gökcecik ve Murat Uzun bacanakların kayınbabası Mustafa Yücel, Fransa’da vefat etmiştir. Cenazesi, 31 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami’nde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0543 611 7657 oğlu Faruk

0539 526 2111 oğlu Mehmet

0546 554 4246 oğlu Fevzi.