Mustafa Yıldız 84 yaşında

Uncular Höplek Köyünden Zilfa - Ayşe ailesinin oğlu, Höplek köyünden Hacı ve Habibe’nin damadı, Ali, Safiye, Nafiye, Hatice kardeşlerin abisi, Gülbeyaz Doğan, Fadime Biçici ve Emine Yüksel’in babası, İsmail Doğan'ın kayınbabası, Mehmet Yıldız'ın amcası, Mehmet, Fatih, Fahrettin Doğan, Mesut, Mustafa Biçici ve Halil Yıldız'ın dedesi, Mustafa Yıldız, 30 Ekim 2016 Pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi 31.10.2016 Pazartesi günü Molla Gürani Camiinde öğle namazından sonra Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mah. Şafak Sokakta damadı merhum İsmail Doğan'ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 535 388 95 33 yeğeni Mehmet Yıldız, 0 542 233 33 36 torunu Mehmet Doğan.
MERHUM MUSTAFA YILDIZ BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.