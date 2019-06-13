Mustafa Yıldız 79 yaşında,

Tooprakhisar mahallesinden Muhittin ve Ayşe Yıldız ailesinin oğlu, Süleyman, Alirıza , Hüseyin, Ali, Meryem, Fadime, Zeliha ve Hanım Yıldız kardeşlerin kardeşi, Özgür Yıldız'ın babası, 2 torun dedesi, İstanbul Barosu Avukatlarından Mustafa Yıldız Vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Haziran 2019 perşembe günü Kartal Cemevinden alınarak Tuzla Şifa mezarlığına defnedilmiştir.
Taziyesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefon :
0 531 815 32 29 kardeşi Hüseyin Yıldız
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah