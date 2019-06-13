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Mustafa Yıldız 79 yaşında,

Mustafa Yıldız 79 yaşında,

Mustafa Yıldız 79 yaşında,

Tooprakhisar mahallesinden Muhittin ve Ayşe Yıldız ailesinin oğlu, Süleyman, Alirıza , Hüseyin, Ali, Meryem, Fadime, Zeliha ve Hanım Yıldız kardeşlerin kardeşi, Özgür Yıldız'ın babası, 2 torun dedesi, İstanbul Barosu Avukatlarından Mustafa Yıldız Vefat etmiştir.

Cenazesi 13 Haziran 2019 perşembe günü Kartal Cemevinden alınarak Tuzla Şifa mezarlığına defnedilmiştir.

Taziyesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefon :

0 531 815 32 29 kardeşi Hüseyin Yıldız 

 


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Yilmaz Kalkan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 7 saat önce

Allah rahmet eylesin

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