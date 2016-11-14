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Mustafa Yanık 66 yaşında

Güblüce mahallesinden Memiş Ali ve Habibe Yanık ailesinin oğlu

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Mustafa Yanık 66 yaşında

Güblüce mahallesinden Memiş Ali ve Habibe Yanık ailesinin oğlu, Hacı Mevlüt Kaya'nın damadı,  merhum Yaşar, yurt dışında çalışan Arif, Musa, Cemile ve Hidayet Yanık kardeşlerin abisi, Cuma, Hasan, Cansu ve Kevser Yanık kardeşlerin babası,  Mehmet Karcı ve Mahmut Öner'in kayınpederi, 3 torun dedesi, Mustafa Yanık, 13 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesinde Jandarma yukarısı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 544 650 85 31 damadı Mehmet, 0 545 941 52 75 oğlu Cuma,

0 543 740 86 15 oğlu Hasan.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM MUSTAFA YANIK EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN.

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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güblüceli 1 ay önce

Allah rahmet eylesin, merhametiyle yarlıgasın. Mekanı Cennet olsun inşaAllah. Yakınlarına sabr_ı cemil niyaz ederek baş sağlığı diliyorum.

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Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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önder doğan 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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(MEMİK) Hasan Kaya 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.........

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mehmet kaya izmir 3 hafta önce

mustafa yanık kardeşimize Allahdan rahmet yakınlarına bassalıgı dilerim

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