Mustafa Yanık 66 yaşında

Güblüce mahallesinden Memiş Ali ve Habibe Yanık ailesinin oğlu, Hacı Mevlüt Kaya'nın damadı, merhum Yaşar, yurt dışında çalışan Arif, Musa, Cemile ve Hidayet Yanık kardeşlerin abisi, Cuma, Hasan, Cansu ve Kevser Yanık kardeşlerin babası, Mehmet Karcı ve Mahmut Öner'in kayınpederi, 3 torun dedesi, Mustafa Yanık, 13 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesinde Jandarma yukarısı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 544 650 85 31 damadı Mehmet, 0 545 941 52 75 oğlu Cuma,
0 543 740 86 15 oğlu Hasan.
MERHUM MUSTAFA YANIK EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN.