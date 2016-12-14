Mustafa Ünsal 95 yaşında

Aslen Darende ilçesi Yukarı Ulupınar Mahallesi’nden olup Elbistan’da ikamet eden Ali, Ahmet ve Abdulkadir Ünsal kardeşlerin babası, esnaf Bekir Ünsal’ın amcası, Bayram Ünsal’ın kardeşi, 15 torun dedesi Mustafa Ünsal (baytar), 95 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi, 1. Nolu Sağlık Ocağı karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 555 883 4644 oğlu Ali,
0 505 689 7345 oğlu Abdulkadir.
Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun