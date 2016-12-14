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Mustafa Ünsal 95 yaşında

Aslen Darende ilçesi Yukarı Ulupınar Mahallesi’nden olup Elbistan’da ikamet eden Ali, Ahmet ve Abdulkadir Ünsal kardeşlerin babası,

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Mustafa Ünsal 95 yaşında

Aslen Darende ilçesi Yukarı Ulupınar Mahallesi’nden olup Elbistan’da ikamet eden Ali, Ahmet ve Abdulkadir Ünsal kardeşlerin babası, esnaf Bekir Ünsal’ın amcası, Bayram Ünsal’ın kardeşi, 15 torun dedesi Mustafa Ünsal (baytar), 95 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi, 1. Nolu Sağlık Ocağı karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 555 883 4644 oğlu Ali,

0 505 689 7345 oğlu Abdulkadir.

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Eminçifliklimuğla 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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fazıl olgun 1 hafta önce

Merhuma Allah tan rahmet yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Mustafa KAR 1 hafta önce

ALLAH RAHMET ETSİN MEKÂNI CENNET OLSUN...

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BAHATTİN ERTEN 1 hafta önce

MUSTAFA AMCANIN ALLAH NEKANINI CENNET EYLER İNŞALLAH .TÜM YAKINLARINA ALLAH SABIRLAR VERSİN. AMİN ALLAH RAHMETİYLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 hafta önce

ölüm her insana gelecek ummadığıbir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin .Tüm eş ve dostlarının başı sağ olsun.

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Rüsdem Demireğen rusya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun sevenler başa sagolunsun

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Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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ALİ GÖZÜKARA 1 hafta önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN

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