Mustafa Taş 85 yaşında,
Mustafa Taş 85 yaşında,
04 Ağustos 2019 Pazar 17:21
Allah rahmwt eykesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah Rahmet Eylesin MANİSA
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH RAHMET EYLESİN İYİ BİR İNSANDI ALLAH GERİDE KALANLARA SABIRLAR VERSİN.
Mustafa amcaya Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Kayseri
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet etsin mekani cenet olsun