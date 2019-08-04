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Mustafa Taş 85 yaşında,

Mustafa Taş 85 yaşında,

Mustafa Taş 85 yaşında,
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Soysallı mahallesi yeni yerleşim semtinden Hasan ve Fatma Taş ailesinin oğlu, Durmuş Ali, Şükrü ve Cuma kardeşlerin abisi, Necati, Salih ve Bünyamin Taş kardeşlerin babası, Soysallı mahallesi muhtarı Talip Taş'ın amcası, Hacı Mustafa Taş 4 Ağustos 2019 Pazar günü vefat etmiştir. 
Kur'an-ı Kerim'i Soysallı mahallesi yeni yerleşim mevkiinde kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefon : 
0 543 236 42 73 yeğeni Talip Taş

Yerel Manşetler
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Allah rahmet etsin mekani cenet olsun 3 hafta önce

Allah rahmet etsin mekani cenet olsun

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmwt eykesin

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Yılmaz kalkan 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Murtaza AKKUŞ 3 hafta önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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İDRİS 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN İYİ BİR İNSANDI ALLAH GERİDE KALANLARA SABIRLAR VERSİN.

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Zekai Kılınç 3 hafta önce

Mustafa amcaya Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Kayseri

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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