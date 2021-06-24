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Mustafa Tanrıverdi 64 yaşında

Mustafa Tanrıverdi 64 yaşında
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Mustafa Tanrıverdi 64 yaşında

Izgın mahallesinden Bekir ve Teslime Tanrıverdi’nin oğlu;  Musalar kabilesinden Hamit, Hakkı, merhum Mehmet ve Rahmetli Hüseyin Tanrıverdi'nin kardeşleri, Fatih, Faruk ve Ahmet Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Izgın aile mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi ızgın mahallesinde kendi hanesindedir.

Taziye telefonu :

0541 548 46 46

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NECDET DEGİRMENCİOGLU 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN YAKINLARINA

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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Cuma gül 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Ali Akarsu Istanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Kahraman yay 2 saat önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağ olsun

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Tahsin KUL 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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