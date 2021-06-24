Mustafa Tanrıverdi 64 yaşında
Izgın mahallesinden Bekir ve Teslime Tanrıverdi’nin oğlu; Musalar kabilesinden Hamit, Hakkı, merhum Mehmet ve Rahmetli Hüseyin Tanrıverdi'nin kardeşleri, Fatih, Faruk ve Ahmet Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Izgın aile mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi ızgın mahallesinde kendi hanesindedir.
Taziye telefonu :
0541 548 46 46
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN YAKINLARINA