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Mustafa Söğüt 58 yasında

Mustafa Söğüt 58 yasında

Mustafa Söğüt 58 yasında
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Kebapçı Hikmet Usta'nın kardeşi, Nasuf Alparslan'ın yeğeni, Necati Gürçay ve Mukdat Köse'nin bacanağı,  Mustafa Söğüt 18 Temmuz'da vefat etmiş Mersin'de cenazesi kaldırılmıştır. Hikmet Usta: 0 541 767 7747Nasuf Alparslan: 0 533 255 2115Necati Gürçay: 0 505 272 6369Mukdat Köse: 0 537 889 5967

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Mikail özgen 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Cuma Eser 3 hafta önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Mehmet pamir (izmir) 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin

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Mesut Karaoğlan 3 hafta önce

ALLAH RAHMET eylesin mekanı Cennet olsun. Ailesine sabır ve metanet versin.

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Sabit Yinanç 3 hafta önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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Fransa 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Ednoglu Mustafa 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun

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ahmet kara 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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