Mustafa Söğüt 58 yasında
Mustafa Söğüt 58 yasında
19 Temmuz 2020 Pazar 11:45
merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin
ALLAH RAHMET eylesin mekanı Cennet olsun. Ailesine sabır ve metanet versin.
Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
Allah rahmet eylesin