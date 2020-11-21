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Mustafa Şimşek

Mustafa Şimşek
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Darende Yeniceden Hulusi, Serkan ve Mehmet Şimşek’in babaları, Süleyman ve Haki Şimşek’in kardeşleri minibüsçü Mustafa Şimşek vefat etmiştir. Cenazesi 21 Kasım 2020 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Yenicede defnedilecektir. Kur’an-ı Yenicede kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonları :
Oğlu Hulusi 546 691 21 56
Serkan 0544 960 32 44
Mehmet 0543 231 50 05


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Mustafa Şimşek
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