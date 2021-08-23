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Mustafa Paracı 35 yaşında

Mustafa Paracı 35 yaşında
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Göksün Karadut mahallesinden olup Karaelbistan mahallesinde ikamet eden Bahri ve Lütfiye Paracı ailesinin oğlu, Faruk ve Gülüş Koca ailesinin damadı, Ayşe Paracı’nın eşi, Ahmet Paracı’nın abisi, Celal ve Bilal Paracı ile Necdet, Zeki, Ramazan, Harun ve Mehmet Gök kardeşlerin yeğeni, Burhan Alkaya, Adil Dağlıoğlu, Murat Cerit, Üzeyir Daşo ve Selçuk Ceyhan’ın kaynı Mustafa Paracı 6 ay önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Ağustos 2021 pazartesi günü öğle namazından sonra Karaelbistan’da cenaze namazı kılınarak Karaelbistan mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0535 964 65 05 babası Bahri

0531 223 74 14 kardeşi Ahmet Paracı

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Mustafa Paracı 35 Yaşında
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