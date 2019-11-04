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Mustafa Öztüz

Mustafa Öztüz

Mustafa Öztüz
 

Aslen Darende Şabikden olup Adana Ceyhan’da ikamet eden merhum Osman Öztürk’ün kardeşi, Ali, Ömer ve Doktor Gürtürk kardeşlerin babaları, Musa ve Hacı Osman Canpolat’ın amcaları, Veli ve Erdal Öztürk’ün amcaları Mustafa Öztüz vefat etmiştir.

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Adana’nın Ceyhan ilçesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Adana’nın Ceyhan ilçesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 532 788 16 60 Ali Öztüz,

0 532 731 93 83 Gürtürk Öztüz,

0 542 281 02 92 Ömer Öztüz,

0 544 629 12 81 yeğeni Erdal,

0 543 494 39 89 yeğeni Veli.


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