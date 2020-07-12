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Mustafa Öztürk 80 yaşında

Mustafa Öztürk 80 yaşında
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 Alkayaoglu mahallesinde Cemal ,Enver (rahmetli) ,Halil ,Serdar Öztürk Zibet Corcu, Sibel Yalçın kardeşlerinin babası Abdurezzak Corcu ve Yakup Yalçın’ın kayınbabası Mustafa Öztürk 11.07.2020 tarihinde vefat etmiştir cenazesi bugün öğle namazına mütabiken gariplik camide namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir taziyesi Sekili caddesi kendi hanesinde okunacaktır              Taziye telefonlar: Cemal Öztürk 0505 643 58 61 
Halil Öztürk: 0542 351 49 41 
Serdar Öztürk: 0542 810 14 23 Abdurezzak Corcu:0535 233 37 42

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AKİF SELÇUK (İstanbul) 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah, bacanağım serdar nezdinde tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum

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Niyazi ceritli 4 hafta önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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SALİH ÖZDEMİR 3 hafta önce

Allah Rahmet eylesin.Başınız sağolsun.

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Etem Kul 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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İrfan YILMAZ- İstanbul 4 hafta önce

Merhum mustafa abiye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 4 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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