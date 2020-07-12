Mustafa Öztürk 80 yaşında
12 Temmuz 2020 Pazar 10:40
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah Rahmet eylesin.Başınız sağolsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim
Merhum mustafa abiye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah, bacanağım serdar nezdinde tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum