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Mustafa Özkan

Mustafa Özkan
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Kızılcaoba Mahallesinden merhum Duran Fındık’ın oğlu, merhum Hacı Ahmet ve Cuma Fındık’ın kardeşi, TKİ’den emekli Recep Özkan, kütüphane memuru Sadettin Özkan ve Gülseren, Servet, Tülin kardeşlerin babası merhum Mehmet Kağıtlı, Yaşar Bildirici ve Mehmet Şahin'in kayınbabaları, merhum Ahmet Yüce ve Cuma Yüce’nin enişteleri Mustafa Özkan vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Ocak 2020 Çarşamba öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nden kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ketizmen yolu üzeri Göztepekonutları oğlu Recep Özkan’ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 543 225 33 43 Recep Özkan

0 544 731 09 80 Sadettin Özkan


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