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Mustafa Özkan 84 yaşında

Mustafa Özkan 84 yaşında
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 Soğucak mahallesinden Ali ve Basey Özkan ailesinin oğlu, Butto Yüksel'in damadı, Mehmet, Hüseyin, Hasan, Orhan, Cennet, Güler, Ayşe, Beser,Sakine,Elif ve Filiz Özkan kardeşlerin babası, Kamer Gören, Hacı Taşoğlu, Mustafa Yüksel,İbrahim Gümüş, Yusuf Sarı, Merhum Mehmet Taşoğlu ve Merhum Ali Güler'in kayınbabası Mustafa Özkan 29 Mart 2020 Pazar günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefonlar
0555 039 48 62 oğlu Hasan Özkan
0555 777 06 30 oğlu Mehmet

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Mustafa Özkan 84 Yaşında
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