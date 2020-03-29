Mustafa Özkan 84 yaşında

Soğucak mahallesinden Ali ve Basey Özkan ailesinin oğlu, Butto Yüksel'in damadı, Mehmet, Hüseyin, Hasan, Orhan, Cennet, Güler, Ayşe, Beser,Sakine,Elif ve Filiz Özkan kardeşlerin babası, Kamer Gören, Hacı Taşoğlu, Mustafa Yüksel,İbrahim Gümüş, Yusuf Sarı, Merhum Mehmet Taşoğlu ve Merhum Ali Güler'in kayınbabası Mustafa Özkan 29 Mart 2020 Pazar günü vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar

0555 039 48 62 oğlu Hasan Özkan

0555 777 06 30 oğlu Mehmet