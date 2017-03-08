Mustafa Özcan 74 yaşında

Ekinözü Maarif mahallesinden Mehmet ve Emiş Özcan ailesinin oğlu, Delikler kabilesinden Mehmet Aslan'ın damadı, Hasan Hüseyin Özcan'ın abisi, Mahmut ve Mehmet Özcan ile Gülbeyaz Hakiyer ve Emiş Özcan kardeşlerin babası, Ömer Çoban Yıldız, Hüseyin Aslan, Mehmet Özcan bacanakların kayınpederi Kenbeş Mustafa namıyla anılan Mustafa Özcan, ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 8 Mart 2017 Çarşamba günü Ekinözü'nde aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Kaziye için telefonlar:

0 546 250 18 66 oğlu Mehmet,

0 542 552 57 50 oğlu Mahmut,

0 545 440 40 70 yeğeni Turan.