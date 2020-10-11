Mustafa Küleç 77 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden İsmail ve Raziye Küleç ailesinin oğlu, Candargazi iş hanı Esnaflarından Durdu, Reşit, Hatice, Zeynep ve Pakize kardeşlerin abisi, Hüseyin, Osman ve Mustafa bacanakların kayınbabası, Fadime Küleç’in eşi, belediye personeli Murat, Devlet hastanesi Personeli Nilgün, Selçuk, Neşe ve Tuğba kardeşlerin babası Mustafa Küleç 11 ekim 2020 pazar günü vefat etmiştir.

Taziyesi Yeşilyurt mahallesi Ünsal sokak Pamuk apartmanı kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar

0535 311 02 03 oğlu Murat Küleç

0541 524 35 57 oğlu Selçuk Küleç