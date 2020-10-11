banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Küleç 77 yaşında

Mustafa Küleç 77 yaşında
banner17
Büyükyapalak Mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden İsmail ve Raziye Küleç ailesinin oğlu, Candargazi iş hanı Esnaflarından Durdu, Reşit, Hatice, Zeynep ve Pakize kardeşlerin abisi, Hüseyin, Osman ve Mustafa bacanakların kayınbabası, Fadime Küleç’in eşi, belediye personeli Murat, Devlet hastanesi Personeli Nilgün, Selçuk, Neşe ve Tuğba kardeşlerin babası Mustafa Küleç 11 ekim 2020 pazar günü vefat etmiştir. 
Taziyesi Yeşilyurt mahallesi Ünsal sokak Pamuk apartmanı kendi hanesindedir. 
Taziye için telefonlar 
0535 311 02 03 oğlu Murat Küleç 
0541 524 35 57 oğlu Selçuk Küleç

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.