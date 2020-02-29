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Mustafa Koç

Mustafa Koç
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Merhum Veli ve Hanım Koç’un oğlu; merhum Muharrem ve Cemile’nin damadı merhum İbrahim, Veli, Hüseyin, Zeliha ve Selvi ile Fevzi, İmam Hüseyin, Gülşen, Halime kardeşlerin kardeşi Sedef Koç’un eşi; Pir Ahmet, Cemile, Şenel, Sevgi, Soner, Pınar, Deniz ve Nazlı kardeşlerin babası, Deniz Zorlu, Sait Songül, Hasan Tutkun, Hamit Dumlupınar ve Bektaş Ocak’ın kayınbabası 1959 doğumlu Mustafa Koç 29 Şubat 2020 Cumartesi vefat etmiştir.

Cenazesi 1 Mart 2020 Pazar günü Demircilik mahallesinde defnedilecektir.

Taziye Tel: Pir Ahmet (oğlu) 0545 437 11 09

0344 437 11 09 (Ev)


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