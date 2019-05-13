Büyükyapalak Mahallesi Karalar kabilesinden Ali Mehmet Karakaş’ın oğlu, Emine Karakaş’ın eşi, Mevlüt, Mehmet Ali, Bahattin, Ayşe, Müşerref, Zeynep, Saadet, Hatice, Yasemin ve Nurhan kardeşleri babası, Hamit Arat’ın kayınbabası, Mustafa Karakaş 84 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon
0553 099 6494 oğlu Mehmet Ali
Mustafa Karakaş 84 yaşında
Mustafa Karakaş 84 yaşında
13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:59
Büyükyapalak Mahallesi Karalar kabilesinden Ali Mehmet Karakaş’ın oğlu, Emine Karakaş’ın eşi, Mevlüt, Mehmet Ali, Bahattin, Ayşe, Müşerref, Zeynep, Saadet, Hatice, Yasemin ve Nurhan kardeşleri babası, Hamit Arat’ın kayınbabası, Mustafa Karakaş 84 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların Başı sağolsun.
Allah rahmetbeylesin
ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun AMİN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah