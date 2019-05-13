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Mustafa Karakaş 84 yaşında

Mustafa Karakaş 84 yaşında

Mustafa Karakaş 84 yaşında

Büyükyapalak Mahallesi Karalar kabilesinden Ali Mehmet Karakaş’ın oğlu, Emine Karakaş’ın eşi, Mevlüt, Mehmet Ali, Bahattin, Ayşe, Müşerref, Zeynep, Saadet, Hatice, Yasemin ve Nurhan kardeşleri babası, Hamit Arat’ın kayınbabası, Mustafa Karakaş 84 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon 
0553 099 6494 oğlu Mehmet Ali

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Yılmaz Kalkan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Mehmet Özkan/ İst 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların Başı sağolsun.

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Sait anteplioglu 1 hafta önce

Allah rahmetbeylesin

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MUHLİS ÖNAT 1 hafta önce

ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun AMİN

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Hüseyin önat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yusuf demir 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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