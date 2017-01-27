Mustafa İsbir 63 yaşında

Ekinözü ilçesi Ortaören Mahallesi Uzunçayır mezrasından Ali ve Fadime İsbir ailesinin oğlu, Musa Ahmet Aydoğan'ın damadı, İlyas, Abdullah, Cemal, Hüsne, Hatice ve Menekşe İsbir kardeşlerin babası,Şükriye İspir'in eşi, Salih İsbir ve Leyla Karaboğa kardeşlerin babası, İsmail Karaboğa'nın kayınbabası, İbrahim Aydoğan, Emine Aydoğan ve Ahmet Aydoğan'ın eniştesi, Ümmet Karakoç'un bacanağı, Mustafa İsbir, 24 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Ocak 2017 günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 534 334 49 37.