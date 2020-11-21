Darende Yenice Mahallesinden Diş teknisyeni İsmail Gürbüz'ün yengesi ve amcasının oğlu, Keskinlerden Mustafa Gürbüz ve annesi Nazik Gürbüz vefat etmişlerdir. Cenazeleri 21 Kasım 2020 Cumartesi öğle namazına müteakip Yenicede toprağa verilecektir.
Taziye telefonları :
Oğlu Emre Gürbüz 0541 289 14 44
Amcası muhtar Garip Gürbüz 0544 947 11 06
Amcaoğlu dişçi İsmail Gürbüz 0542 732 40 03
Mustafa Gürbüz ve annesi Nazik Gürbüz
21 Kasım 2020 Cumartesi 12:39
Darende Yenice Mahallesinden Diş teknisyeni İsmail Gürbüz'ün yengesi ve amcasının oğlu, Keskinlerden Mustafa Gürbüz ve annesi Nazik Gürbüz vefat etmişlerdir. Cenazeleri 21 Kasım 2020 Cumartesi öğle namazına müteakip Yenicede toprağa verilecektir.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhumlara Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum
Merhumeye ve Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânları cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşAllah.