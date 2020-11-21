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Mustafa Gürbüz ve annesi Nazik Gürbüz

Mustafa Gürbüz ve annesi Nazik Gürbüz
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Darende Yenice Mahallesinden Diş teknisyeni İsmail Gürbüz'ün yengesi ve amcasının oğlu, Keskinlerden Mustafa Gürbüz ve annesi Nazik Gürbüz vefat etmişlerdir. Cenazeleri 21 Kasım 2020 Cumartesi öğle namazına müteakip Yenicede toprağa verilecektir. 
Taziye telefonları :
Oğlu Emre Gürbüz 0541 289 14 44
Amcası muhtar Garip Gürbüz 0544 947 11 06
Amcaoğlu dişçi İsmail Gürbüz  0542 732 40 03


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Gürbüz Ve Annesi Nazik Gürbüz
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Mehmet Erman (Hoca) 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşAllah.

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 3 saat önce

Merhumlara Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Kemal Götürler 2 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce

Merhumeye ve Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânları cennet olsun.

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