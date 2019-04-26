Mustafa Eser 94 yaşında

Darende ilçesine bağlı Karaoğuz(Şabik-)Sakızlı) mah. Mustafa-Ayşe Eser ailesinin oğlu, Durmuş Taşkın'ın damadı, Mehmet, Ramazan, Cevdet , Sami, Ayşe ve Rukiye Eser kardeşlerin babası, İbrahim, İlhan ve Kadir Karadağ bacanakların kayınbabası, Yasın, Mehmet, Yalçın, Fatih ve Vedat kardeşlerin dedesi Mustafa Eser, uzun yıllardır ikamet etmekte olduğu Elbistan'da; 26 Nisan 2019 Cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 27 Nisan Cumartesi öğle namazını müteakip Ulu Camide cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı Mezarlığında toprağa verilecek, Kur'an-ı Kerimi AEL memur site üzeri Kız Meslek lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için tlf.lar: Oğlu Ramazan; 0505 545 12 44

Oğlu Cevdet: 0 539 868 62 44

Torunu Fatih Eser; 0 542 354 22 90