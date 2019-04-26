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Mustafa Eser 94 yaşında

Mustafa Eser 94 yaşında

Mustafa Eser 94 yaşında

  Darende ilçesine bağlı Karaoğuz(Şabik-)Sakızlı) mah. Mustafa-Ayşe Eser ailesinin oğlu, Durmuş Taşkın'ın damadı, Mehmet, Ramazan, Cevdet , Sami, Ayşe ve Rukiye Eser kardeşlerin babası, İbrahim, İlhan ve Kadir Karadağ bacanakların kayınbabası, Yasın, Mehmet, Yalçın, Fatih ve Vedat kardeşlerin dedesi Mustafa Eser, uzun yıllardır ikamet etmekte olduğu Elbistan'da; 26 Nisan 2019 Cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 27 Nisan Cumartesi öğle namazını müteakip Ulu Camide cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı Mezarlığında toprağa verilecek, Kur'an-ı Kerimi AEL memur site üzeri Kız Meslek lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için tlf.lar: Oğlu Ramazan; 0505 545 12 44
Oğlu Cevdet:  0 539 868 62 44
Torunu Fatih Eser; 0 542 354 22 90                     

 

 

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Muslum arslan elbistan 3 hafta önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Ahmet kara 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Mustafa Çolakoğlu mersin 3 hafta önce

Merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina başsağlığı dilerim

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR VE BİS 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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