Darende ilçesine bağlı Karaoğuz(Şabik-)Sakızlı) mah. Mustafa-Ayşe Eser ailesinin oğlu, Durmuş Taşkın'ın damadı, Mehmet, Ramazan, Cevdet , Sami, Ayşe ve Rukiye Eser kardeşlerin babası, İbrahim, İlhan ve Kadir Karadağ bacanakların kayınbabası, Yasın, Mehmet, Yalçın, Fatih ve Vedat kardeşlerin dedesi Mustafa Eser, uzun yıllardır ikamet etmekte olduğu Elbistan'da; 26 Nisan 2019 Cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 27 Nisan Cumartesi öğle namazını müteakip Ulu Camide cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı Mezarlığında toprağa verilecek, Kur'an-ı Kerimi AEL memur site üzeri Kız Meslek lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için tlf.lar: Oğlu Ramazan; 0505 545 12 44
Oğlu Cevdet: 0 539 868 62 44
Torunu Fatih Eser; 0 542 354 22 90
Mustafa Eser 94 yaşında
Mustafa Eser 94 yaşında
26 Nisan 2019 Cuma 16:46
Darende ilçesine bağlı Karaoğuz(Şabik-)Sakızlı) mah. Mustafa-Ayşe Eser ailesinin oğlu, Durmuş Taşkın'ın damadı, Mehmet, Ramazan, Cevdet , Sami, Ayşe ve Rukiye Eser kardeşlerin babası, İbrahim, İlhan ve Kadir Karadağ bacanakların kayınbabası, Yasın, Mehmet, Yalçın, Fatih ve Vedat kardeşlerin dedesi Mustafa Eser, uzun yıllardır ikamet etmekte olduğu Elbistan'da; 26 Nisan 2019 Cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 27 Nisan Cumartesi öğle namazını müteakip Ulu Camide cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı Mezarlığında toprağa verilecek, Kur'an-ı Kerimi AEL memur site üzeri Kız Meslek lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
Merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina başsağlığı dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.