Ceyhan Mahallesinden Ahmet ve Ayşe Fatma Erkek ailesinin oğlu, Cemal Gül’ün damadı, Yunus, Yaşar, Uğur,Yücel, Hacı ve Saniye Erkek kardeşlerin kardeşi, Huzur evi personeli Cemal, KSÜ personeli Cuma, Ayşe, Raziye, Serap ve Leyla Erkek kardeşlerin babası, Hayri Keriöz, Cengiz Çabuk ve Fedai Çetin’in kayınpederi, Sultan Erkek’ in eşi, 11 tonun dedesi eski kasaplardan Mustafa Erkek 2 Mayıs 2021 Pazar günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar
0542 615 03 41 oğlu Cuma
0543 495 34 77 oğlu Cemal
0536 244 62 73 kardeşi Yunus
Mustafa Erkek 71 yaşında
Mustafa Erkek 71 yaşında
02 Mayıs 2021 Pazar 23:51
Ceyhan Mahallesinden Ahmet ve Ayşe Fatma Erkek ailesinin oğlu, Cemal Gül’ün damadı, Yunus, Yaşar, Uğur,Yücel, Hacı ve Saniye Erkek kardeşlerin kardeşi, Huzur evi personeli Cemal, KSÜ personeli Cuma, Ayşe, Raziye, Serap ve Leyla Erkek kardeşlerin babası, Hayri Keriöz, Cengiz Çabuk ve Fedai Çetin’in kayınpederi, Sultan Erkek’ in eşi, 11 tonun dedesi eski kasaplardan Mustafa Erkek 2 Mayıs 2021 Pazar günü vefat etmiştir.