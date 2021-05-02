Mustafa Erkek 71 yaşında

Ceyhan Mahallesinden Ahmet ve Ayşe Fatma Erkek ailesinin oğlu, Cemal Gül’ün damadı, Yunus, Yaşar, Uğur,Yücel, Hacı ve Saniye Erkek kardeşlerin kardeşi, Huzur evi personeli Cemal, KSÜ personeli Cuma, Ayşe, Raziye, Serap ve Leyla Erkek kardeşlerin babası, Hayri Keriöz, Cengiz Çabuk ve Fedai Çetin’in kayınpederi, Sultan Erkek’ in eşi, 11 tonun dedesi eski kasaplardan Mustafa Erkek 2 Mayıs 2021 Pazar günü vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar

0542 615 03 41 oğlu Cuma

0543 495 34 77 oğlu Cemal

0536 244 62 73 kardeşi Yunus