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Mustafa Ekici 81 Yaşında

Mustafa Ekici 81 Yaşında
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Yukarı Ortaören mahallesinden Ekiciler kabilesinden İsmail-Fatma Ekicinin oğlu, Kamil Ekici’nin ağabeyi, çarşı esnaflarından Haki,  Dr. Hamdi, Dr. Memet, Mahmut, emlakçı Rıza, Mustafa, Murat ve İsmail Ekici, Adeviye, Muhlise, Fadime, Hatice, Hacı Emine, Saliha, Fatma, Mebruze, Hacer, Arefe, Ayşe, Mehtap kardeşlerin babası Mustafa Ekici vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Mart Perşembe günü öğle namazına müteakiben Yukarı Ortaören mahalle camiinde kılınarak Yukarı Ortaören mahalle mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Final Okulları karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 413 39 37 Haki Ekici

0 551 650 97 26 Hamdi Ekici
 
0555 035 46 35 Murat Ekici

0 505 294 96 48 Memet Ekici

0 543 361 74 67 Rıza Ekici


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Mustafa Ekici 81 Yaşında
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