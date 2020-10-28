Kızılcaoba mahallesinden merhum Durmuş ve Fadime Çolak’ın oğlu, merhum Bektaş ve merhume Ayşe Çolak’ın damadı, Fikret Çolak’ın eşi, Yusuf, Ahmet, merhum Mehmet Çolak ve Hatice Mıhçı ve merhume Makbule Yeleğen’in ağabeyleri Abdulkadir, Recep, merhum Ali ve merhum İsmail Çolak kardeşlerin enişteleri. Nejla, Mualla, Fadime, Hacer ve Mehmet Çolak kardeşlerin babaları Ahmet, Güneş, Sefa, Erdoğan Mehmet Köleli ve merhum Yusuf Ücük’ün kayınbabaları eski Elbistan esnaflarından sucu Mustafa namı ile anılan Mustafa Çolak vefat etmiştir.

Cenazesi bugün saat 17.00 da gariplik caminde kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyeler telefon ile kabul edilecektir.

Sefa Erdoğan(damadı) 0535 622 1404

Ahmet Güneş(damadı) 0542 635 6188

Cuma Çolak(yeğeni) 0532 783 3607

M.Oğuzhan Çolak(oğlu) 0536 744 9044