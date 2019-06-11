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Mustafa Bozkurt

Mustafa Bozkurt

Mustafa Bozkurt

Oduncu esnaflarından Avlayalı Mustafa olarak bilinen Cuma, Hüseyin, Faik, Hasan, Salih, Selma, Zeynep Bozkurtların babası Fadime Bozkurt’un eşi, Vahap Bozkurt’un ağabeyi Avlayalı Mustafa Bozkurt vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Kuba caminde kılınıp Hocazade mezarlığına defin olunacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mah. Sazak sok. Kuba cami yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için tel:
Hasan Bozkurt 0535 776 28 01
Faik Bozkurt 0533 672 64 85
Salih Bozkurt 0542 440 02 77


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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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İhsan Çankal 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine başsağlığı diliyorum.

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Salman berk 2 saat önce

Rahmetli ye cenabı Allah'tan rahmet k eş derli ailesine sanırlar dilerim mekanı cennet olsun

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Hüseyin önat 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Hamdi olgun 58 dakika önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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