Oduncu esnaflarından Avlayalı Mustafa olarak bilinen Cuma, Hüseyin, Faik, Hasan, Salih, Selma, Zeynep Bozkurtların babası Fadime Bozkurt’un eşi, Vahap Bozkurt’un ağabeyi Avlayalı Mustafa Bozkurt vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Kuba caminde kılınıp Hocazade mezarlığına defin olunacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mah. Sazak sok. Kuba cami yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için tel:
Hasan Bozkurt 0535 776 28 01
Faik Bozkurt 0533 672 64 85
Salih Bozkurt 0542 440 02 77
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.