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Mustafa Başpınar 89 yaşında,

Mustafa Başpınar 89 yaşında,

Mustafa Başpınar 89 yaşında,

Büyük Yapalak mahallesinden Osman ve Hatice Başpınar ailesinin oğlu; Bekir Genç'in damadı, Cuma, Reşit, Hüseyin, Kamber, Mehmet, Cevriye, Ayşe, Hatice, Zeynep, Kudret ve Zülfiye Başpınar  kardeşlerin babası, Ömer Kal, Mehmet Kalkan, Hikmet Nacar, Mehmet Demir, Kürşat Nacar ve Celal Kelir bacanakların kayınbabası, 40 kadar torun dedesi, Büyük Yapalak eski muhtarı Mustafa Başpınar 23 Nisan 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Nisan 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyük Yapalak Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an'ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 544 414 24 15 oğlu Kamber 
0 543 356 32 82 oğlu Hüseyin 

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Abdullah VURAN 1 ay önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun inşAllah. Allah Tüm Başpınar Ailesine Sabrı Cemil İhsan Eylesin İnşAllah

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Yücel Tap Konya 1 ay önce

Emir Allah’ın, rabbim mekanını cennet eylesin kabri cennet bahçesi olsun inşAllah, aile efradına rabbimden sabrı cemil dilerim. Çok tuz ekmeğimiz oldu. Biz hiç unutmuyoruz. Rabbim razı olsun inşAllah

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Murtaza AKKUŞ 1 ay önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

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HAKAN EFE 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Yılmaz kalkan 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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ALİ KAYIRAN 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLE YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN

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MUHLİS ÖNAT İstanbul 1 ay önce

ALLAH Rahmet eylesin mekânı cennet olsun Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum AMİN

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AHMET KACAOGLU ADANA 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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