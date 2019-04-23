Mustafa Başpınar 89 yaşında,

Büyük Yapalak mahallesinden Osman ve Hatice Başpınar ailesinin oğlu; Bekir Genç'in damadı, Cuma, Reşit, Hüseyin, Kamber, Mehmet, Cevriye, Ayşe, Hatice, Zeynep, Kudret ve Zülfiye Başpınar kardeşlerin babası, Ömer Kal, Mehmet Kalkan, Hikmet Nacar, Mehmet Demir, Kürşat Nacar ve Celal Kelir bacanakların kayınbabası, 40 kadar torun dedesi, Büyük Yapalak eski muhtarı Mustafa Başpınar 23 Nisan 2019 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Nisan 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyük Yapalak Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an'ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 544 414 24 15 oğlu Kamber

0 543 356 32 82 oğlu Hüseyin