Büyük Yapalak mahallesinden Osman ve Hatice Başpınar ailesinin oğlu; Bekir Genç'in damadı, Cuma, Reşit, Hüseyin, Kamber, Mehmet, Cevriye, Ayşe, Hatice, Zeynep, Kudret ve Zülfiye Başpınar kardeşlerin babası, Ömer Kal, Mehmet Kalkan, Hikmet Nacar, Mehmet Demir, Kürşat Nacar ve Celal Kelir bacanakların kayınbabası, 40 kadar torun dedesi, Büyük Yapalak eski muhtarı Mustafa Başpınar 23 Nisan 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Nisan 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyük Yapalak Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an'ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 544 414 24 15 oğlu Kamber
0 543 356 32 82 oğlu Hüseyin
Mustafa Başpınar 89 yaşında,
Mustafa Başpınar 89 yaşında,
23 Nisan 2019 Salı 15:46
Büyük Yapalak mahallesinden Osman ve Hatice Başpınar ailesinin oğlu; Bekir Genç'in damadı, Cuma, Reşit, Hüseyin, Kamber, Mehmet, Cevriye, Ayşe, Hatice, Zeynep, Kudret ve Zülfiye Başpınar kardeşlerin babası, Ömer Kal, Mehmet Kalkan, Hikmet Nacar, Mehmet Demir, Kürşat Nacar ve Celal Kelir bacanakların kayınbabası, 40 kadar torun dedesi, Büyük Yapalak eski muhtarı Mustafa Başpınar 23 Nisan 2019 günü vefat etmiştir.
Emir Allah’ın, rabbim mekanını cennet eylesin kabri cennet bahçesi olsun inşAllah, aile efradına rabbimden sabrı cemil dilerim. Çok tuz ekmeğimiz oldu. Biz hiç unutmuyoruz. Rabbim razı olsun inşAllah
Allah Rahmet Eylesin MANİSA
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLE YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN
ALLAH Rahmet eylesin mekânı cennet olsun Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum AMİN
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN BAŞINIZ SAĞOLSUN
Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun inşAllah. Allah Tüm Başpınar Ailesine Sabrı Cemil İhsan Eylesin İnşAllah