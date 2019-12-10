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Mustafa At 45 yaşında,

Mustafa At 45 yaşında,

Mustafa At 45 yaşında,

Ekinözü Çiflikkale mahallesinden Mehmet ve Fatma At ailesinin oğlu, Ali, Elif, Gülay, Kalender, Döne, Haney ve Ayşe kardeşlerin kardeşi, Ali At'ın yeğeni, Mustafa At tedavi görmekte olduğu Kahramanmaraş Hastanesinde vefat etmiştir.
Cenazesi 09 Aralık 2019 günü aile mezarlığına defnedilmiştir.
Taziyesi ve Kur’an-ı Çiflikkale Yeni Mahalle Cem evinde okunmaktadır.
Taziye için telefon :
0 542 810 85 49 abisi Kalender 


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