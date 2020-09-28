Mustafa Adar 71 yaşında

Konyalı merhum Tahsin ve Emine Adar ailesinin oğlu, Hülya Çıtak ve merhum Tahsin Adar kardeşlerin babası, Murat Çıtak'ın kayınpederi, Pınar, Betül ve Ali Çıtak ile Saliha, Sema ve Sinem Adar'ın dedesi Tornacı Mustafa namı ile anılan Mustafa Adar 28 Eylül 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Taziyesi ikamet ettiği Antalya'da kendi hanesindedir.

Taziye için telefon : 0 544 538 04 30 damadı Murat Çıtak