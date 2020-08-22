Mustafa Abdik 85 yaşında,

Güneşli mahallesi Abdikler kabilesinden Bekir ve Ayşe Abdik ailesinin oğlu; eski zabıt katibi Yusuf ve Zeynep Özcan'ın damadı, Güzide Abdik'in eşi, . Erol, merhum Cihan ve İrfan Abdik’in kardeşi, esnaftan Gökhan, Ayşe Köprübaşı, Beyhan Güventürk'ün babası, merhum Mahmut Köprübaşı ve İbrahim Güventürk'ün kayınbabası, uzun yıllar Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanlığı ve 1980 - 1989 yılları arası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Abdik vefat etmiştir.

Cenazesi İstanbulda defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i İstanbul'da okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

Oğlu Gökhan Abdik 0 533 493 87 87

Damadı İbrahim Güventürk 0 (532) 230 01 84