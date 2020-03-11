Musa Yalçın 92 yaşında

Fakıoğlu Mahallesi’nden merhum Yetim İbrahim’in oğlu, merhum Nuri, İsmet, Veli, Mehmet, Güldane ve Pakize kardeşlerin babası Hoca Musa namıyla bilinen Musa Yalçın vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Mart Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami’inde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi’nde Paşalık Camii yanındaki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0535 842 6495 oğlu Veli
0551 139 6089 oğlu İsmet
0535 838 2345 oğlu Mehmet
0541 949 9399 torunu Harun Hatipoğlu
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah