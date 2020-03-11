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Musa Yalçın 92 yaşında

Musa Yalçın 92 yaşında

Musa Yalçın 92 yaşında
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Fakıoğlu Mahallesi’nden merhum Yetim İbrahim’in oğlu, merhum Nuri, İsmet, Veli, Mehmet, Güldane ve Pakize kardeşlerin babası Hoca Musa namıyla bilinen Musa Yalçın vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Mart Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami’inde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi’nde Paşalık Camii yanındaki hanelerinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0535 842 6495 oğlu Veli

0551 139 6089 oğlu İsmet

0535 838 2345 oğlu Mehmet

0541 949 9399 torunu Harun Hatipoğlu


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Yılmaz kalkan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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yusuf kozanoğlu 7 saat önce

ÖIüm hayatın başlangıcıdır. Ne ölen yok olur ne de onun hatırası unutulur. AIIah sevdiği kuIIarını yanına alırmış . Allahım eş dost ve sevenlerine sabır dilerim merhumenin mekânı cennet oIsun, Başınız sağ oIsun. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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Hacı Durdu CEHİZ 7 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Niyazi ceritli 6 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar ve başsagli dilerim

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aslan yalavaç 6 saat önce

Allah rahmet eylesin kabri nur mekanı cennet olsun.

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Elbistanli 6 saat önce

Allah rahmet etsin

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Hacımehmet DOĞAN ANKARA 6 saat önce

Innalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine baş sağlığı dileriz

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cuma eser 6 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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