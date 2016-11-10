Aslen Afşin ilçesine bağlı Suluk Mahallesinden olup Elbistan’da Battalgazi Mahallesinde ikamet eden merhum Dede ve Melek Türkmen ailesinin oğlu, merhum Ramazan Bozdoğan’ın damadı, esnaf Fevzi, diş hastanesi personeli Durmuş Ali, belediye personeli Ramazan, merhum Salih, Gülcihan, Sevim ve Seher kardeşlerin ağabeyi, KASKİ personeli Ersoy, Gürsoy ve Duygu kardeşlerin babasıi İbrahim ve Cuma Bozdoğan’ın eniştesi Musa Türkmen, 59 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi, 11 Kasım 2016 Cuma günü Ulu Cami’inde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Gariplik Mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Işık Sokak’ta bulunan kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0544 929 6709 oğlu Ersoy,

0546 254 8435 oğlu Gürsoy.