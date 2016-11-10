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Musa Türkmen, 59 yaşında

Aslen Afşin ilçesine bağlı Suluk Mahallesinden olup Elbistan’da Battalgazi Mahallesinde ikamet eden merhum Dede ve Melek Türkmen ailesinin oğlu,

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Musa Türkmen, 59 yaşında
 Aslen Afşin ilçesine bağlı Suluk Mahallesinden olup Elbistan’da Battalgazi Mahallesinde ikamet eden merhum Dede ve Melek Türkmen ailesinin oğlu, merhum Ramazan Bozdoğan’ın damadı, esnaf Fevzi, diş hastanesi personeli Durmuş Ali, belediye personeli Ramazan, merhum Salih, Gülcihan, Sevim ve Seher kardeşlerin ağabeyi, KASKİ personeli Ersoy, Gürsoy ve Duygu kardeşlerin babasıi İbrahim ve Cuma Bozdoğan’ın eniştesi Musa Türkmen, 59 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi, 11 Kasım 2016 Cuma günü Ulu Cami’inde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Gariplik Mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Işık Sokak’ta bulunan kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0544 929 6709 oğlu Ersoy,
0546 254 8435 oğlu Gürsoy.

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Esat ORTA 1 ay önce

Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Türkmen ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...

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hacı mustafa karabacak 1 ay önce

Merhum masa abime . Allah'danrahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah cc. Eşine,çocuklarına,abisine,ablasına,kardeşlerine ve tüm yakınlarına sabırlar versin. 50 senilik komşuları ve kardeşleri olarak istanbuldan derin üzüntülerimizi bildiririz. Merhum hacı ali karabacak ın eşi ve oğulları adına hacı mustafa karabacak

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lokantacı kadir akdaş ankara 1 ay önce

merhum musa abimize yüce Allahtan rahmet ramazan kardeşimiz nezdinde ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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mustafa karabulut 1 ay önce

Allah rahmet etsin mekanin Cennet olsun gülegüle git teyzemin oglu

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Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN 1 ay önce

Uzak Değil ölüm yakın Bütün KuIIara Güzel ölüm Nasip Etsin Allah bütün insanlara, Mekânımız Cennet Olsun Kabrimiz iman dolsun Allahın Huzurunda Günahlarımız Af Olsun Başınız Sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM MUSA TÜRKMENE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN.

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mevlüt Akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Abdurrahman Aktas.hollanda 2 ay önce

Allah cc rahmet etsin mekani cennet olsun ramazan kardes nezbinde tum yakinlarina bas sagligi dilerim.

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