Musa Öztürk 60 yaşında

Aslen Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Yusuf merhume Fatma Öztürk ailesini oğlu, merhume Zeynep ve merhum Yusuf Kara ailesini damadı, merhum Aşık Süleyman Kara, Kemal Kara ve Cuma Kara kardeşlerini eniştesi, Murat, Yusuf, Özkan ve Burak Öztürk kardeşlerin babaları merhum Ali Küçük ve Ali Halaç bacanakların bacanağı, Ferdane Öztürk 'ün eşi, Afşin Elbistan Termik santralinde emekli Musa Öztürk vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

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