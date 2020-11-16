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Musa Öztürk 60 yaşında

Musa Öztürk 60 yaşında
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Aslen Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Yusuf merhume Fatma Öztürk ailesini oğlu, merhume Zeynep ve merhum Yusuf Kara ailesini damadı,  merhum Aşık Süleyman Kara, Kemal Kara ve Cuma Kara kardeşlerini eniştesi, Murat, Yusuf, Özkan ve Burak Öztürk kardeşlerin babaları merhum Ali Küçük ve Ali Halaç bacanakların bacanağı, Ferdane Öztürk 'ün eşi, Afşin Elbistan Termik santralinde emekli Musa Öztürk  vefat etmiştir. Kur’an-ı  Kerim’i Battalgazi mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye Telefonları:
Tel: 0553 483 84 34 oğlu murat

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Musa Öztürk 60 Yaşında
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