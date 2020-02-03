Musa Durna 76 yaşında Musa Durna 76 yaşında

Karahöyük Mahallesinden Ali ve Kiraz Durna ailesinin oğlu, Adem, Ramazan, İsmail, Arif, Serkan ve Fadime Durna kardeşlerin babası, Bayram, Teyyar, Vahit, İbrahim Durna, Fadime Beştepe ve Selver Erden kardeşlerin kardeşi Musa Durna 2 şubat 2020 pazar Günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Karahüyük Taziye evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0541 595 25 40 Arif

0546 285 82 96 Ramazan

0536 740 50 28 Vahittin

0539 831 92 46 Adem