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Musa Durna 76 yaşında

Musa Durna 76 yaşında

Musa Durna 76 yaşında
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Karahöyük Mahallesinden Ali ve Kiraz Durna ailesinin oğlu, Adem, Ramazan, İsmail, Arif, Serkan ve Fadime Durna kardeşlerin babası, Bayram, Teyyar, Vahit, İbrahim Durna, Fadime Beştepe ve Selver Erden kardeşlerin kardeşi Musa Durna 2 şubat 2020 pazar Günü vefat etmiştir. 
Kur'an-ı Kerim'i Karahüyük Taziye evinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar
0541 595 25 40 Arif
0546 285 82 96 Ramazan
0536 740 50 28 Vahittin
0539 831 92 46 Adem

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Aslan yalavaç 6 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin kederli ailesine sabırlar dilerim.

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Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Gazi ŞERAN 5 saat önce

Allah rahmet eylesin MEKÂNI CENNET OLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ 5 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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TANER PAMUK 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun Allah sabır versin

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TANER PAMUK 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun Allah sabır versin

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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