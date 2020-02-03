Musa Durna 76 yaşında

Kur'an-ı Kerim'i Karahüyük Taziye evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
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03 Şubat 2020 Pazartesi 08:09
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin MEKÂNI CENNET OLSUN
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun Allah sabır versin
Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun Allah sabır versin
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah gani gani rahmet eylesin kederli ailesine sabırlar dilerim.