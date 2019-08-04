Musa Aydın 31 yaşında

Taşburun mahallesinden Mustafa ve Güldane Aydın ailesinin oğlu, Ahmet ve Türkan'ın damadı, Nimet Aydın'ın eşi, Mustafa ve Elçinaz kardeşlerin babası, İbrahim, İsrafil, Mikail, Cemal, Bekir, Sultan, Cansel ve Rabia kardeşlerin kardeşi, Nazım Kaya, Galip Aydoğan, Ramazan Türk ve Yusuf Türk'ün kayınbiraderi Musa Aydın 1 Ağustos 2019 günü vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerimi Taşburun mahallesinde kendi hanesinde okunmuştur.

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0 543 602 34 10 Nazım Kaya