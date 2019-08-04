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Musa Aydın 31 yaşında

Musa Aydın 31 yaşında

Musa Aydın 31 yaşında
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Taşburun mahallesinden Mustafa ve Güldane Aydın ailesinin oğlu, Ahmet ve Türkan'ın damadı, Nimet Aydın'ın eşi, Mustafa ve Elçinaz kardeşlerin babası, İbrahim, İsrafil, Mikail, Cemal, Bekir, Sultan, Cansel ve Rabia kardeşlerin kardeşi,  Nazım Kaya, Galip Aydoğan, Ramazan Türk ve Yusuf Türk'ün kayınbiraderi Musa Aydın 1 Ağustos 2019 günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Taşburun mahallesinde kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon :
 0 543 602 34 10 Nazım Kaya   

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Atilla müftüoğlu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin rabbim kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar versin inşAllah

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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mehmet irfan köker 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cenetolsun Allah kalanlarına sabır versin

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Mehmet yıldız 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun kardeş.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Mehmet yıldırım 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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