Musa Aydın 31 yaşında
Musa Aydın 31 yaşında
04 Ağustos 2019 Pazar 17:15
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cenetolsun Allah kalanlarına sabır versin
Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun kardeş.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin rabbim kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar versin inşAllah