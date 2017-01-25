Mürüvet Tektaş 67 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum şoför Hayati Tektaş’ın eşi, merhum Abekir ustanın kızı, Muhiddin Alaaddin ve Mustafa Yavuz kardeşlerin kız kardeşleri, fotoğrafçı Murat, Burak, Raziye, Nesrin ve Yüksel kardeşlerin annesi, Mevlüt Duyar ve Ekrem İlik bacanakların kayın validesi, 8 torun ninesi, Mürüvet Tektaş, 25 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim-i Yeşilyurt Mahallesi Güvenlik Cad. Polis Lojmanları, Gözde Market karşısı Bey Konaklarında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 543 961 88 45 Murat Tektaş,
0 541 924 18 20 Burak Tektaş.