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Mürüvet Ay 75 yaşında

Mürüvet Ay 75 yaşında
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Karaelbistan Mahallesinden merhum Zarifoğlu Ahmet ve Nazmiye Özgül’ün kızı, Zarif, Hamit, Memet, Emine, Rızvan ve Yasin kardeşlerin ablası, şeker fabrikasından emekli Kemal Ay’ın eşi, Ayhan, Filiz, Murat, D. Ali ve İsmet kardeşlerin anneleri, 112 Acil Servis personeli Ömer Küçük’ün teyzesi, belediyeden emekli Mustafa Küçük’ün baldızı, Mürüvet Ay, beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 13 Eylül Pazar günü öğle namazına müteakiben Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mah. Dulkadiroğlu Lisesi Karşısı A 101 arkası kendi hanesindedir. Taziye için telefonlar:0 546 894 60 09 oğlu Murat,0 543 549 88 82 oğlu D. Ali,0 541 441 30 40 oğlu İsmet,0 546 226 09 58 eşi Kemal.



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Mürüvet Ay 75 Yaşında
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